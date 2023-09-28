Балахнин: «Кажется, у Карпина закончились какие-либо идеи»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о результатах южан в нынешнем сезоне.

Напомним, что в девяти турах текущего розыгрыша чемпионата России «Ростов» сумел одержать лишь две победы и сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

Балахнин считает, что у главного тренера южан Валерия Карпина закончились идеи, из-за чего «Ростов» пребывает в кризисе.

«Кажется, у Карпина закончились какие-либо идеи. Пока не видно, за счёт чего команда будет выходить из кризиса. «Ростов» очень прилично сдал, это очевидно. Но интересно то, что они не пытаются меняться», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Ростов» проведёт завтра, 29 сентября, против «Урала». Начало — в 19:00 по московскому времени.