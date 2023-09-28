Пименов: «Джикия - хороший вариант для «Локомотива»

Бывший игрок столичного «Локомотива» Руслан Пименов считает, что «железнодорожникам» стоит усилить центр обороны. Он посоветовал клубу обратить внимание на капитана «Спартака» Георгия Джикию, потерявшего место в стартовом составе «красно-белых».

«Что касается игры центральных защитников «Локомотива», мне кажется, нужны новые футболисты на эту позицию. Например, Джикия - хороший вариант усиления для «Локомотива», - передает слова Пименова «РБ Спорт».

Контракт 29-летнего защитника со «Спартаком» рассчитан до середины следующего года. Его трансферный ценник – 7,5 миллиона евро.

«Спартак» принял решение по Джикии