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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Семак высказался о потере «Зенитом» 10 очков

28 Сентября 2023 • 13:55 Комментировать
Оренбург
...
Зенит
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30.09 12:00

В девяти прошедших турах Премьер-лиги «Зенит» отпраздновал пять побед при двух ничьих и двух поражениях. Питерцы потеряли уже 10 очков и идут в турнирной таблице третьими. Комментарий по поводу количества потерянных баллов дал главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

«На сегодняшний день это пища для размышлений, ничего катастрофического не произошло. Перед стартом этого чемпионата все говорили, что будет сложный сезон - конкуренты подтянулись. Это чемпионат, в котором нам очень непросто», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

Ближайший матч чемпионата России «Зенит» проведёт в субботу, 30 сентября, - против «Оренбурга» на выезде. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 12:00 по московскому времени.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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