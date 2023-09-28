​Семак высказался о потере «Зенитом» 10 очков

В девяти прошедших турах Премьер-лиги «Зенит» отпраздновал пять побед при двух ничьих и двух поражениях. Питерцы потеряли уже 10 очков и идут в турнирной таблице третьими. Комментарий по поводу количества потерянных баллов дал главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

«На сегодняшний день это пища для размышлений, ничего катастрофического не произошло. Перед стартом этого чемпионата все говорили, что будет сложный сезон - конкуренты подтянулись. Это чемпионат, в котором нам очень непросто», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

Ближайший матч чемпионата России «Зенит» проведёт в субботу, 30 сентября, - против «Оренбурга» на выезде. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 12:00 по московскому времени.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов.