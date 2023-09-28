​Назначены судьи на ближайшие матчи «Спартака» и «Зенита»

Российский футбольный союз обнародовал информацию о назначениях судей на матчи десятого тура Премьер-лиги.

Игру между «Крыльями Советов» и «Спартаком», которая, пожалуй, будет центральной, обслужит бригада Рафаэля Шафеева. У мониторов отработают Артур Фёдоров (ВАР) и Валерий Данченко (АВАР).

Матч между «Оренбургом» и «Зенитом» будет судить Сергей Иванов. В случае необходимости он будет получать информацию от Андрея Фисенко (ВАР), которому будет помогать Алексей Лунёв (АВАР).

Ознакомиться со всеми судейскими назначениями можно на страницах официального сайта РФС.