Канчельскис: «Дзюба может играть до 40 лет»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис выразил мнение, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба сможет выступать до 40 лет.

Эксперт отметил, что в РПЛ не такие высокие скорости, как в Европе, поэтому возрастным футболистам выступать в России легче.

«До скольки будет играть Дзюба? Может лет до сорока играть. Сейчас он далёк от завершения карьеры. Какая разница, что у него в паспорте? Если человек в порядке, то пусть играет», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

В текущем сезоне 35-летний Дзюба провёл за «Локомотив» девять матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Действующий контракт опытного нападающего с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.