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Канчельскис: «Дзюба может играть до 40 лет»

28 Сентября 2023 • 13:48 Комментировать
Локомотив Москва
...
Пари НН
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30.09 14:15

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис выразил мнение, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба сможет выступать до 40 лет.

Эксперт отметил, что в РПЛ не такие высокие скорости, как в Европе, поэтому возрастным футболистам выступать в России легче.  

«До скольки будет играть Дзюба? Может лет до сорока играть. Сейчас он далёк от завершения карьеры. Какая разница, что у него в паспорте? Если человек в порядке, то пусть играет», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

В текущем сезоне 35-летний Дзюба провёл за «Локомотив» девять матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Действующий контракт опытного нападающего с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Андрей Канчельскис
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