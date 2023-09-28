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​Семак: «Поражения – тоже часть нашей работы»

28 Сентября 2023 • 13:41 Комментировать
Оренбург
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Зенит
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30.09 12:00

В прошлом туре Премьер-лиги «Зенит» проиграл «Локомотиву» со счётом 1:2. Наставник питерской команды Сергей Семак ответил на вопрос, каково готовиться к следующей игре после поражения.

«Ничего страшного. Поражения – тоже часть нашей работы невозможно всегда выигрывать. Наша работа – в том, чтобы выигрывать чаще, а проигрывать реже», - цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

По словам Семака, «Зенит» разобрал ошибки в игре с «Локомотивом», как делает это после каждого сыгранного матча, независимо от результата.

Стоит сказать, что «Зенит» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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