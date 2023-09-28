​В РФС отреагировали на бойкоты стран после допуска УЕФА юношей России

УЕФА разрешил юношеским сборным России выступать в официальных турнирах в нейтральном статусе – без флага, без гимна и без матчей в своей стране. После этого ряд стран уже объявили о намерении бойкотировать матчи с россиянами или даже турниры целиком. Комментарий на этот счёт дал Максим Митрофанов, который занимает должность генерального секретаря Российского футбольного союза.

«Ситуация достаточно политизированная, что относится и к введению ограничений. Это было прогнозируемо – спортивные ассоциации стран занимают ту же позицию, что и политические руководства», - сказал Митрофанов журналистам.

Напомним, что о допуске юношеских команд России УЕФА объявил во вторник.