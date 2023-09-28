Булатов: «Ситуация с Джикией может стать миной замедленного действия для «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Виктор Булатов поделился мнением об игровом времени защитника и капитана «красно-белых» Георгия Джикии.

Эксперт отметил, что если Джикия затаит обиду на тренерский штаб из-за малого количества игровой практики, в будущем эта ситуация может принести «Спартаку» проблемы.

«Ситуация с Джикией может стать миной замедленного действия для «Спартака». Если он затаит обиду, будет вносить негатив в раздевалку, высказываться, любыми способами пытаться вернуться в состав, то это внесёт дисбаланс и станет сказываться на игре», — приводит слова Булатова Metaratings.

В текущем сезоне Джикия провёл за «Спартак» восемь матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.