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Булатов: «Ситуация с Джикией может стать миной замедленного действия для «Спартака»

28 Сентября 2023 • 13:33 Комментировать (1)
Крылья Советов
...
Спартак Москва
01.10 16:30

Бывший игрок «Спартака» Виктор Булатов поделился мнением об игровом времени защитника и капитана «красно-белых» Георгия Джикии.

Эксперт отметил, что если Джикия затаит обиду на тренерский штаб из-за малого количества игровой практики, в будущем эта ситуация может принести «Спартаку» проблемы.  

«Ситуация с Джикией может стать миной замедленного действия для «Спартака». Если он затаит обиду, будет вносить негатив в раздевалку, высказываться, любыми способами пытаться вернуться в состав, то это внесёт дисбаланс и станет сказываться на игре», — приводит слова Булатова Metaratings.

В текущем сезоне Джикия провёл за «Спартак» восемь матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виктор Булатов Георгий Джикия
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Комментарии (1)
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sierge
28 Сентября 2023 в 13:52
Затаить обиду? Что за детский сад... Человек снизил требования к себе, проявляет на поле эмоции где не надо. Он должен принять это как мужчина и пахать. Тренер не враг себе, если человек лучше на позиции - поставит его.
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