​Семак назвал игроков, которые могут пропустить ближайший матч «Зенита»

«Зенит» ведёт подготовку к матчу десятого тура чемпионата России против «Оренбурга». По словам рулевого питерской команды Сергея Семака, игру рискуют пропустить голкипер Михаил Кержаков и защитник Вячеслав Караваев.

«Мишу и Славу беспокоят определённые проблемы, поэтому их участие в матче под вопросом», - цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Семак отметил, что матч может пропустить и атакующий полузащитник Андрей Мостовой, который ещё не до конца готов.

Матч РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом» пройдёт в субботу, 30 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.