Семак рассказал о восстановлении Мостового

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак поведал о процессе восстановления полузащитника команды Андрея Мостового.

«Какие-то тренировки он проводил вместе с командой, но на 100% еще не готов, поэтому мы варьируем его нагрузку. Какие-то тренировки он проводит вместе с командой, а какие-то - в индивидуальном режиме», - передает слова специалиста Sport24.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Мостовой провел четыре поединка, в которых не отметился голевыми действиями.

Добавим, что ближайший матч «Зенит» сыграет против «Оренбурга» 30 сентября.