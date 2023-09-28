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Ахметов может покинуть «Краснодар» зимой эксклюзив

28 Сентября 2023 • 13:16 Комментировать
Рубин
...
Краснодар
1 3.30 X 3.45 2 2.25
30.09 16:30

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов может покинуть свой нынешний клуб в зимнее трансферное окно.

Ранее агент Ахметова Ираклий Гегечкори сообщил, что будущее российского футболиста прояснится лишь следующим летом в тот момент, когда подойдёт к концу срок действия его контракта с «Краснодаром».

Напомним, Ахметов перешёл в «Краснодар» в июле прошлого года из ЦСКА. В общей сложности за «быков» полузащитник успел провести 51 матч, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач. Сейчас портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 3 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Ильзат Ахметов
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