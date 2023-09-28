Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов может покинуть свой нынешний клуб в зимнее трансферное окно.

Ранее агент Ахметова Ираклий Гегечкори сообщил, что будущее российского футболиста прояснится лишь следующим летом в тот момент, когда подойдёт к концу срок действия его контракта с «Краснодаром».

Напомним, Ахметов перешёл в «Краснодар» в июле прошлого года из ЦСКА. В общей сложности за «быков» полузащитник успел провести 51 матч, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач. Сейчас портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 3 миллиона евро.