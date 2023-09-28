Изидор: «У Галактионова могло бы сложиться в Европе, если бы он этого хотел»

Французский форвард Вильсон Изидор, перешедший из «Локомотива» в «Зенит» на правах аренды, поделился мнением о тренерском уровне наставника «железнодорожников» Михаила Галактионова.

«Считаю Галактионова хорошим тренером для молодых футболистов. Он многому меня научил. Это специалист, у которого могло бы здорово сложиться в Европе, если бы он этого захотел», - приводит слова нападающего «Чемпионат».

Срок арендного соглашения между Изидором и «Зенитом» рассчитан до конца нынешнего сезона. В нынешнем сезоне чемпионата России нападающий сыграл шесть матчей и забил два мяча.