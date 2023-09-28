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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В Италии проявляют интерес к нападающему ЦСКА Чалову эксклюзив

28 Сентября 2023 • 13:05 Комментировать

Нападающий московского ЦСКА и национальной сборной России Фёдор Чалов пользуется спросом в Европе. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», интерес к 25-летнему футболисту проявляют в Италии.

ЦСКА, в свою очередь, готовит новый трудовой договор для нападающего. Срок действующего соглашения Фёдора с «армейцами» рассчитан до конца декабря следующего года. Трансферная стоимость Чалова оценивается в 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги форвард сыграл девять поединков, в которых забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Фёдор Чалов
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