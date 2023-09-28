Агент рассказал о ситуации Джикии в «Спартаке»

Футбольный агент Вадим Шпинёв, который представляет интересы защитника московского «Спартака» Георгия Джикии, поделился мнением о положении игрока в «народной команде».

«Попросил бы не реагировать на вбросы. Футболист работает, трудится. Нет абсолютно никаких проблем. Больше мы ничего не комментируем - работаем, идем вперед», - передает слова агента «РИА Новости».

Срок действующего трудового договора 29-летнего защитника с «красно-белыми» истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне Джикия поучаствовал в восьми поединках за «народную команду».

«Спартак» принял решение по Джикии