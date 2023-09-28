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Депутат Свищёв: Мне кажется, что в УЕФА не должны прогнуться после серии бойкотов

28 Сентября 2023 • 12:40 Комментировать

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищёв высказался о ряде бойкотов европейских стран после решения УЕФА допустить юношеские сборные России до участия в международных соревнованиях.

Политический деятель отметил, что, по его мнению, в УЕФА не должны прогнуться, потому что там явно просчитали все возможные риски и понимали, что, возможно, будут такие последствия.

«Я считаю, что УЕФА не прогнется и не поменяет свое решение. С МОК ведь было то же самое — федерации выступали против допуска россиян, но комитет не прогнулся», - приводит слова Свищёва «РБ Спорт». 

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Евро-Футбол.Ру,
Юношеская Сборная России Дмитрий Свищёв
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