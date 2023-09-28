Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал фразу Артёма Дзюбы о том, что он не знает, кто такой Сергей Семак.

- Это продолжение пройденного. Человек всё никак не может успокоиться. Я не знаю, что между ними произошло, но не думаю, что Семак в этом виноват. Я Семака немножко знаю, он достаточно корректный человек в отношениях с другими людьми. Дзюба натягивает на себя какую-то величину, пытается оскорбить Семака, но это его не красит. Лучше бы он на поле проявлял больше стремления. Моё мнение: с пешеходом Дзюбой у «Локомотива» 10,5 человек на поле. Да, после победы над «Зенитом» Галактионов сказал, что Дзюба сильно помог «Локомотиву». Но если взять всю игру, Эракович не дал ему абсолютно ничего сделать. В паре моментов Дзюба поборолся, что-то там сделал, но не более того. А выход вместо него на замену Сулейманова сразу поднял темп. Дзюба, видно, поднимает, что как таковой игры у него давно уже нет. Он может отличаться только посторонними делами. Есть же у него канал со Слуцким, где стоит мат-перемат и почему-то должно быть смешно, хотя ничего смешного там нет, надо закрыть этот канал и чтобы больше никогда этого шоу не было. Взрослые люди – и занимаются такой чепухой.

То, что Дзюба побежал со скамейки разбираться и разборонять всех, по-русски называется понтами. Он захотел показать трибунам, что он такой крутой парень, что он раньше играл за «Зенит», что он сейчас всех разнимает, не даёт подраться. Вся любовь к нему со стороны зрителей Санкт-Петербурга проявилась, когда он уходил на замену и попробовал похлопать в ладоши. Все услышали свист и негодование в адрес этого человека. Потому что когда Дзюба играл в «Зените», он выставил то видео, после чего любви к нему со стороны зрителей Санкт-Петербурга, да и других городов, не осталось. Так что Дзюба теперь шоумен, как и Слуцкий. Два сапога пара, что называется. Считаю, Дзюба по-хамски выразился в адрес Семака. Человек о себе возомнил, что он слишком великий, хотя если взять Дзюбу как футболиста и как человека, я думаю, по 10-балльной системе со своими хамскими понтами он будет на уровне 6 баллов. Он привлекает к себе внимание цирковыми номерами. Поэтому он и сказал так про Семака, только так он может привлекать к себе внимание. Посмотрите: все сразу же начали писать про то, как Дзюба ответил про Семака. Чего Дзюба хотел, того он и добился.