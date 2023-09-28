Защитник «Хапоэля» Пивень хочет выступать за сборную России

Центральный защитник иерусалимского «Хапоэля» Шахар Пивень хотел бы выступать в Российской премьер-лиге и играть за сборную России.

«У Пивеня есть желание выступать за сборную России, но не думаю, что это обсуждается. Ему было бы интересно продолжить карьеру в РПЛ», - заявил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.

28-летний футболист родился в Биробиджане, но всю свою карьеру провел в Израиле. На его счету пять игр за сборную Израиля среди игроков не старше 18 лет.

Минувшим летом Пивень мог оказаться в «Урале» или «Краснодаре», но «Маккаби» отказался отпускать игрока в Россию и продал его в «Хапоэль».