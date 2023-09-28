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Слуцкий: «Если Абаскаль решил зачехлить Джикию, то ему это удалось»

28 Сентября 2023 • 12:20 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
01.10 16:30

Бывший тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий высказался о том, что защитник столичного «Спартака» Георгий Джикия перестал проходить в стартовый состав.

«В «Спартаке» сейчас не так важна раздевалка. Сегодня оптимальный момент, чтобы не использовать лидеров и капитанов. Если Абаскаль решил зачехлить Джикию, то ему это удалось», - заявил Слуцкий на ютуб-канале «Коммент.Шоу». 

В текущем сезоне 29-летний футболист принял участие лишь в шести играх во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями. 

Контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до конца нынешнего сезона, также есть опция продления ещё на один сезон. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Слуцкий Георгий Джикия
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