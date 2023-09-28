Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Итальянский журналист Брага: «Краснодару» по силам выиграть РПЛ, а «Крыльям Советов» ещё рано» эксклюзив

28 Сентября 2023 • 12:19 Комментировать

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол, в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил шансы «Краснодара» и «Крыльев Советов» выиграть чемпионат России.

- Думаю, сейчас ещё рано делать какие-то прогнозы на конец турнира. Но прошло не два тура, а девять. Если после нескольких матчей ты находишься в первой тройке, это значит, что ты делаешь что-то хорошо и можешь закончить чемпионат на высоком месте. Но пока очковая разница между лидерами и другими командами маленькая. Если всё-таки говорить о шансах на чемпионство, то «Краснодар», я надеюсь, может выиграть золото, а Самаре, мне кажется, ещё рано прочить такой успех. Сегодняшний «Краснодар» более опытный, и мы видим это по его обороне. По-моему, он идёт на первом месте благодаря защите. Мы видели, как в последнем матче с «Уралом» «Краснодар» не торопился после первого тайма, и раньше в таких ситуациях он часто не выигрывал, а теперь выиграл, и это большая разница.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Краснодар Чемпионат России РПЛ Микаэль Брага
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Сентября
12:35 · Россия. Премьер-лига
Артур Нигматуллин: «Сейчас российский футбол в непонятном состоянии» эксклюзив
12:30 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Хапоэля» Пивень хочет выступать за сборную России
12:20 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: «Если Абаскаль решил зачехлить Джикию, то ему это удалось»
12:12 · Россия. Премьер-лига
«Матч ТВ» не покажет в десятом туре матчи с участием «Спартака» и «Зенита»
12:11 · Кубок России
Полузащитник «Химок» Хосонов - о 2DROTS: Обычная команда, никто не расслабляется
12:00 · Россия. Премьер-лига
Деменко поделился ожиданиями от матча между «Крыльями Советов» и «Спартаком»
12:00 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Гаджиев - профессор» эксклюзив
11:59 · Россия. Премьер-лига
Игонин: «Изидор может стать игроком основного состава «Зенита»
11:52 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Слова Дзюбы по Семаку - хамство»
11:45 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Интервью Изидора — это сглаживание ситуации»
11:45 · Россия. Премьер-лига
Пименов назвал топ-3 лучших тренеров России
11:40 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Пари НН» Нигматуллин: «Антон Заболотный - работяга» эксклюзив
11:36 · Россия. Премьер-лига
Изидор заявил, что не предавал «Локомотив»
11:28 · Россия. Премьер-лига
Попов: «Рубин» может дать бой «Краснодару»
11:15 · Россия. Премьер-лига
Артур Нигматуллин: «Лев Яшин - большая фигура для нашего футбола» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем