Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол, в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил шансы «Краснодара» и «Крыльев Советов» выиграть чемпионат России.

- Думаю, сейчас ещё рано делать какие-то прогнозы на конец турнира. Но прошло не два тура, а девять. Если после нескольких матчей ты находишься в первой тройке, это значит, что ты делаешь что-то хорошо и можешь закончить чемпионат на высоком месте. Но пока очковая разница между лидерами и другими командами маленькая. Если всё-таки говорить о шансах на чемпионство, то «Краснодар», я надеюсь, может выиграть золото, а Самаре, мне кажется, ещё рано прочить такой успех. Сегодняшний «Краснодар» более опытный, и мы видим это по его обороне. По-моему, он идёт на первом месте благодаря защите. Мы видели, как в последнем матче с «Уралом» «Краснодар» не торопился после первого тайма, и раньше в таких ситуациях он часто не выигрывал, а теперь выиграл, и это большая разница.