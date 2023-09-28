«Матч ТВ» не покажет в десятом туре матчи с участием «Спартака» и «Зенита»

Десятый тур РПЛ начнётся в пятницу, 29 сентября 2023 года. В первом матче «Ростов» примет «Урал», матч начнётся в 19:00 по московскому времени. В субботу и в воскресенье будут сыграны ещё четыре и три матча соответственно.

«Матч ТВ» из восьми встреч покажет только два, обе трансляции запланированы на воскресенье. Телеканал покажет матч «Факел» – «Сочи», начало которого в 14:00 по мск и «Ахмат» – «Динамо», старт встречи запланирован на 19:00 по московскому времени.

Матчи «Оренбург» – «Зенит» (30 сентября в 12:00 по мск) и «Крылья Советов» – «Спартак» Москва (1 октября в 16:30 по московскому времени) не будут показаны по общедоступному телеканалу.

Бесплатные трансляции всех встреч десятого тура РПЛ вы можете найти на нашем спортивном портале.