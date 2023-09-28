Деменко поделился ожиданиями от матча между «Крыльями Советов» и «Спартаком»

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча десятого тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на выезде сыграет против «Крыльев Советов».

Эксперт отметил, что самарскому клубу нужно не перегореть и нужно действовать хладнокровно.

«Обе команды играют в открытый футбол, я не думаю, что самарцы будут менять свою тактику ради «Спартака». Если первый гол в игре будет забит в начале поединка, то можно будет рассчитывать на обилие голов», - приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Поединок состоится в воскресенье, 1 октября. Начало - в 16:30 по московскому времени.