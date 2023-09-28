Игонин: «Изидор может стать игроком основного состава «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением об игре нападающего Вильсона Изидора в составе петербургского клуба.

Напомним, 23-летний француз перешёл в «Зенит» в начале текущего месяца из «Локомотива» на правах аренды. В составе «сине-бело-голубых» он успел провести три матча, в которых отметился одним забитым голом.

«Изидор может стать игроком основного состава «Зенита». Класс игроков в атаке и нападении одинаковый. Многое зависит от формы Изидора. По Кассьерре было много вопросов, а в итоге у него стало получаться», — цитирует Игонина «РБ Спорт».

После девяти туров РПЛ «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 17 очков. Свой следующий матч петербуржцы проведут 30 сентября против «Оренбурга». Начало — в 12:00 по московскому времени.