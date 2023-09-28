Ловчев: «Слова Дзюбы по Семаку - хамство»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на слова нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

«Слова по Семаку - хамство. Вся эта игра на публику приведет к тому, что Артём станет изгоем, Семак не заслужил этих слов. Тут надо или объяснять, что ты имел в виду, или не говорить такого», - гласит сообщение эксперта в социальных сетях.

Напомним, что после победы над «Зенитом» (2:1) в девятом туре Премьер-лиги на вопрос о том, помирился ли он с Семаком, Артём ответил: «А кто это?». В концовке прошлого сезона Дзюба не пожал руку наставнику после поражения «железнодорожников» от «сине-бело-голубых» (1:2).