Билялетдинов: «Интервью Изидора — это сглаживание ситуации»

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал слова французского нападающего Вильсона Изидора, ранее заявившего о том, что «Локомотив» легко отпустил его в «Зенит».

По мнению Билялетдинова, для того, чтобы лучше разобраться в вопросе, необходимо выслушать клуб. Как считает эксперт, в своём интервью Изидор попытался сгладить ситуацию.

«Для меня он игрок, который мог делать результат. Но в футболе есть такие вещи, как конкуренция, видение тренера и так далее. Изидор не дотерпел. А интервью, в котором Изидор говорит, что меня спокойно отдали — это сглаживание ситуации», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.

Напомним, Изидор перешёл в «Зенит» по ходу текущего месяца на правах аренды. В составе «сине-бело-голубых» нападающий успел провести три матча, в которых забил один гол.