Пименов назвал топ-3 лучших тренеров России

Экс-футболист сборной России Руслан Пименов назвал трех лучших российских тренеров.
«В отечественном футболе были Романцев, Сёмин, Газзаев... Выделить кого-то одного невозможно, каждый отличается своей методикой и имеет свой подход», - передает слова специалиста RT.
Ранее журналисты британского издания FourFourTwo составили рейтинг лучших тренеров в истории футбола. Первое место в нем занял бывший рулевой «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон. В топ-10 попал экс-наставник киевского «Динамо» Валерий Лобановский.
Назван лучший тренер в истории - это не Гвардиола и Моуринью
Бан пользователя