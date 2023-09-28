Изидор заявил, что не предавал «Локомотив»

Новичок петербургского «Зенита» Вильсон Изидор прокомментировал обвинения о предательстве столичного «Локомотива». Француз покинул «железнодорожников» в летнее трансферное окно.

«Никакого предательства не было. Видел, что многие фанаты «Локо» были рассержены на меня, но я думаю, что не все понимают ситуацию. Трансфер в «Зенит» для «Локо» стал удачной сделкой», - приводит слова французского нападающего «Чемпионат».

Напомним, что петербургский клуб арендовал Изидора до завершения сезона-2023/2024. В текущем сезоне чемпионата России Вильсон провел два матча за «Зенит» и забил один мяч.