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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Попов: «Рубин» может дать бой «Краснодару»

28 Сентября 2023 • 11:28 Комментировать
Рубин
...
Краснодар
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30.09 16:30

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ, в котором казанская команда встретится с «Краснодаром».

По мнению эксперта, «Рубин» способен дать бой нынешнему лидеру чемпионата России до тех пор, пока не пропустит два мяча.

«Рубин» может дать бой до первых двух голов от «Краснодара», дальше они рассыплются. Но команда Рахимова — не мальчики для битья. Уверен, они будут биться и хорошо сыграют», — приводит слова Попова odds.kz.

При этом Попов отметил, что главный тренер казанцев Рашид Рахимов не способен решать серьёзные задачи, но сохранить свою команду в РПЛ ему по силам. 

Матч «Рубин» — «Краснодар» состоится 30 сентября. Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Краснодар Рашид Рахимов Алексей Попов
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