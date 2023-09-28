Изидор: «Когда-нибудь я буду с гордостью говорить, что защищал цвета «Зенита»

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор, права на которого принадлежат «Локомотиву», рассказал о своей мотивации выступать в России, несмотря на отсутствие международных турниров.

Французский футболист признался, что надеется на возвращение в еврокубки и счастлив выступать за такой большой клуб, как «Зенит», который обладает потрясающей инфраструктурой.

«Даже несмотря на отсутствие еврокубков «Зенит» остаётся самым большим клубом России. Для меня это крутая возможность, и когда-нибудь, завершив карьеру, я буду с гордостью говорить, что защищал цвета «Зенита», — цитирует Изидора «Чемпионат».

Свой ближайший матч «Зенит» проведёт 30 октября против «Оренбурга». Начало этой встречи запланировано на 12:00 по московскому времени.