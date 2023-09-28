Корнаухов дал плачевный прогноз по карьере Миранчука в «Аталанте»

Экс-игрок московского ЦСКА Олег Корнаухов поделился мнением о ситуации полузащитника Алексея Миранчука в итальянской «Аталанте».

«Так и будет продолжаться - 10-20 минут в ротации в играх в середине недели. Понятно, что Гасперини на него по большому счёту не рассчитывает, только на помощь в каких‑то матчах», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Алексей поучаствовал в трех поединках за «Аталанту», проведя на поле в общей сложности около 55 минут.

В прошлом розыгрыше Серии А россиянин играл на правах аренды за «Торино». Полузащитник принял участие в 29 поединках, отметившись четырьмя голами и пятью ассистами.