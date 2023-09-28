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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев высказался о втором месте «Крыльев Советов» в чемпионате России эксклюзив

28 Сентября 2023 • 11:20 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
01.10 16:30

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал неожиданным нахождение самарского клуба на втором месте в турнирной таблице РПЛ.

«Это неожиданный результат. Несмотря на то, что и в прошлом сезоне мы видели серию игр от команды высокого качества. Несмотря на то, что потенциал команды был высок, «Крылья Советов» всё равно где-то теряли очки. Находиться на второй строчке – значит играть выше своего потенциала. Мне так кажется. Может быть это означает, что наши ведущие клубы, ЦСКА или «Спартак», не показывают игры на уровне своих возможностей. В любом случае, этот результат очень значимый для «Крыльев», и хотелось, чтобы эта команда как можно дольше сохранила высокие позиции по нескольким причинам. Чем больше будет команд из середины турнирной таблицы, которые будут навязывать конкуренцию московским командам, тем лучше для российского футбола», — сказал Гаджиев.

«Крылья Советов» в 10-м туре чемпионата России на «Солидарность Арене» примут «Спартак». Встреча состоится 1 октября.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Гаджи Гаджиев РПЛ
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