Агент: «Переход Нестора в «Зенит» зимой? Всё может быть»

Десио Берман, агент полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора, высказался о возможном переходе 23-летнего бразильца в «Зенит».

Напомним, петербургский клуб интересовался Нестором минувшим летом, однако тогда трансфер сорвался. По словам Бермана, переход может состояться грядущей зимой.

«Переход Нестора в «Зенит» зимой? Всё может быть, посмотрим», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем году Нестор провёл за «Сан-Паулу» 35 матчей, в которых забил два мяча и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильского полузащитника в 7 миллионов евро.