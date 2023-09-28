Артур Нигматуллин, который выступает на позиции вратаря в «Пари НН», высказал свое мнение о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле. Его слова приводит сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

- Лучший тренер минувшего европейского сезона?

- Не очень его люблю, но назову Гвардиолу.

- Почему так?

- Не очень нравится тики-така. Меня больше впечатляет, когда индивидуально сильные футболисты показывают своё мастерство.

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