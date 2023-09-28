Голкипер «Пари НН» Артур Нигматуллин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» ответил на вопрос, считает ли он себя «армейцем».

- Вы можете назвать себя «армейцем»?

- В школе ЦСКА все проходят посвящение в «армейцы», но я эту церемонию не проходил. Я всегда поддерживаю ЦСКА во всех видах спорта, если речь не идёт об играх с моей командой.

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