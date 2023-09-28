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Селюк: «Бабич — это вообще ни разу не Видич»

28 Сентября 2023 • 10:39 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
01.10 16:30

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался об игре защитника «Спартака» Срджана Бабича в нынешнем сезоне.

Эксперт согласился с тем, что с Бабичем в составе «красно-белые» выглядят лучше, однако призвал не сравнивать серба с экс-защитником «Спартака» и «Манчестер Юнайтед» Неманьей Видичем.

«Бабич — это вообще ни разу не Видич, как можно такое говорить? Джикию на лавку он не усадил, просто сейчас тренер решил сделать ставку на него. Но стоит посмотреть, что будет дальше», — цитирует Селюка «РБ Спорт».

Напомним, Бабич перешёл в «Спартак» минувшим летом из «Альмерии». За «красно-белых» защитник успел провести четыре матча, в которых отметился двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Селюк Неманья Видич Срджан Бабич
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