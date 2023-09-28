Селюк: «Бабич — это вообще ни разу не Видич»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался об игре защитника «Спартака» Срджана Бабича в нынешнем сезоне.

Эксперт согласился с тем, что с Бабичем в составе «красно-белые» выглядят лучше, однако призвал не сравнивать серба с экс-защитником «Спартака» и «Манчестер Юнайтед» Неманьей Видичем.

«Бабич — это вообще ни разу не Видич, как можно такое говорить? Джикию на лавку он не усадил, просто сейчас тренер решил сделать ставку на него. Но стоит посмотреть, что будет дальше», — цитирует Селюка «РБ Спорт».

Напомним, Бабич перешёл в «Спартак» минувшим летом из «Альмерии». За «красно-белых» защитник успел провести четыре матча, в которых отметился двумя забитыми мячами.