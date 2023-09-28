Голкипер «Пари НН» Артур Нигматуллин в разговоре с журналистом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о тренере Гаджи Гаджиеве.

- Вы много работали с Гаджи Гаджиевым. Это топ-специалист?

- Конечно! Он профессор, я всегда поражался его работе. Команда проигрывала, а он мог зайти в раздевалку и начать спрашивать что-то про физическое состояние. От него веяло невероятным спокойствием, Муслимыч всегда излучал уверенность. Он всегда что-то смотрел, добирался до мелочей. Закрывал глаза на некоторые ошибки, а его слова во многом помогли мне стать лучше как вратарю. Многое зависит от людей, которые встречаются тебе на пути. Ещё в моём становлении огромную роль сыграл Владимир Сычёв, спасибо ему за это.

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