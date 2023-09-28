Вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о нападающем Антоне Заболотном.

- Вы играли вместе с Антоном Заболотным. Можете объяснить, почему некоторые зрители до сих пор смеются над ним?

- Сейчас шутки, наверное, неуместны. У меня нет этому объяснения.

- На тренировках он был в порядке?

- Антон - работяга. Сам себя сделал, тоже прошёл длинный путь. Мы вместе выросли в интернате, пересекались много раз с ним дальше. Он честно выполняет свою работу и показывает хороший футбол.

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