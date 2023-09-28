Марио Фернандес: «Вернуться хотел только в ЦСКА, но меня возвращать не захотели»

Защитник «Зенита» Марио Фернандес, ранее на протяжении 10 лет защищавший цвета ЦСКА, высказался о своём обещании выступать в России только за «армейцев», которое он дал в 2021 году.

По словам бразильского футболиста, он не сожалеет о сказанном, так как перешёл в «Зенит» лишь потому, что ЦСКА не захотел его возвращать.

«Вернуться хотел только в ЦСКА. Но меня возвращать не захотели. Если бы ЦСКА хотел, а я бы выбрал «Зенит» — я бы понял тех, кто говорит обо мне гадости. Но я ничего ошибочного не делал», — приводит слова Фернандеса Sport24.

В текущем сезоне 33-летний Фернандес провёл за «Зенит» 11 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.