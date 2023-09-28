Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Марио Фернандес: «Вернуться хотел только в ЦСКА, но меня возвращать не захотели»

28 Сентября 2023 • 10:25 Комментировать
Оренбург
...
Зенит
1 4.70 X 4.10 2 1.73
30.09 12:00

Защитник «Зенита» Марио Фернандес, ранее на протяжении 10 лет защищавший цвета ЦСКА, высказался о своём обещании выступать в России только за «армейцев», которое он дал в 2021 году.

По словам бразильского футболиста, он не сожалеет о сказанном, так как перешёл в «Зенит» лишь потому, что ЦСКА не захотел его возвращать.

«Вернуться хотел только в ЦСКА. Но меня возвращать не захотели. Если бы ЦСКА хотел, а я бы выбрал «Зенит» — я бы понял тех, кто говорит обо мне гадости. Но я ничего ошибочного не делал», — приводит слова Фернандеса Sport24.

В текущем сезоне 33-летний Фернандес провёл за «Зенит» 11 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Марио Фернандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОРЕНБУРГ ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Сентября
11:00 · Россия. Премьер-лига
Корнаухов дал плачевный прогноз по карьере Миранчука в «Аталанте»
10:53 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Переход Нестора в «Зенит» зимой? Всё может быть»
10:50 · Россия. Премьер-лига
Артур Нигматуллин - о детстве в ЦСКА: «Акинфеев без проблем с нами общался» эксклюзив
10:39 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Бабич — это вообще ни разу не Видич»
10:35 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «В детстве теннисный корт мы переделали в футбольную площадку» эксклюзив
10:25 · Россия. Премьер-лига
Марио Фернандес: «Вернуться хотел только в ЦСКА, но меня возвращать не захотели»
10:15 · Россия. Премьер-лига
Артур Нигматуллин: «От работы с Кержаковым самые приятные впечатления» эксклюзив
09:57 · Россия. Премьер-лига
Изидор: «Малком звал меня в «Зенит»
09:38 · Россия. Премьер-лига
Озбилиз: «Гунько — очень хороший тренер, я в восторге от работы с ним»
09:16 · Россия. Премьер-лига
Изидор поделился мнением о поражении от «Локомотива»
09:05 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев предложил для Джикии новую позицию в «Спартаке» 1
08:53 · Россия. Премьер-лига
Червиченко назвал лучшего игрока «Спартака»
08:22 · Россия. Премьер-лига
Изидор - о трансфере в «Зенит»: «Я не думал и пары минут»
08:04 · Россия. Премьер-лига
Фернандес рассказал о своём забеге в концовке матча против ЦСКА
07:48 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Зенита» Фернандес – о первом матче против ЦСКА: Было сложно
Все новости
Рекомендуем