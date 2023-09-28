Страж ворот «Пари НН» Артур Нигматуллин поделился мнением о легендарном голкипере Льве Яшине. Его слова передает корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

- Кто из отечественных голкиперов вам нравится? Если говорить о тех, кто завершил карьеру.

- Много раз пересматривал нарезки с игрой Рината Дасаева. Его выступления мне очень нравились.

- А Лев Яшин?

- Конечно, Лев Яшин - это большая фигура для нашего футбола. Я видел его спасения, они меня впечатляли.

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