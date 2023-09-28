Страж ворот «Пари НН» Артур Нигматуллин поделился мнением о легендарном голкипере Льве Яшине. Его слова передает корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
- Кто из отечественных голкиперов вам нравится? Если говорить о тех, кто завершил карьеру.
- Много раз пересматривал нарезки с игрой Рината Дасаева. Его выступления мне очень нравились.
- А Лев Яшин?
- Конечно, Лев Яшин - это большая фигура для нашего футбола. Я видел его спасения, они меня впечатляли.
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