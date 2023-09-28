Российский вратарь Артур Нигматуллин в интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» рассказал о тренировках в московском ЦСКА с Игорем Акинфеевым.

- Вы привлекались к тренировкам с основным составом ЦСКА, когда в команде уже играл Игорь Акинфеев. Он помогал вам на занятиях?

- Мне в этом плане никогда сложно не было. Я к тому моменту был уже закалённым, никого не боялся. Игорь всегда без проблем общался с нами.

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