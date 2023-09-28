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Нигматуллин: «В детстве теннисный корт мы переделали в футбольную площадку» эксклюзив

28 Сентября 2023 • 10:35 Комментировать

Голкипер «Пари НН» Артур Нигматулли в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о своих детских увлечениях.

- В детстве вы занимались каратэ. Каким именно?

- Я занимался ашихара каратэ. Очень контактный вид каратэ.

- Почему вдруг решили прекратить?

- В детстве у нас был культ футбола. У меня перед домом был теннисный корт, мы его переоборудовали в футбольную площадку и рубились там до посинения. Потом стал ходить в секцию, которая открылась недалеко от дома. В начале тайком ходил на футбол, не хотел говорить родителям, а потом сконцентрировался уже на игре с мячом.

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