Голкипер «Пари НН» Артур Нигматуллин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал о работе под руководством Александра Кержакова.

- Вы работали с Александром Кержаковым. Что можете сказать о нём как о специалисте?

- Впечатления от работы с ним самые приятные. Когда он работал в клубе, у меня был непростой период в карьере. Тогда мы вместе провели хороший сезон, заняв 11-е место в Премьер-лиге. Результат - главный аргумент. Кержаков смог оставить команду в РПЛ, так ещё и сделал это без стыковых матчей.

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