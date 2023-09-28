Вратарь «Пари Нижний Новгород» Артур Нигматуллин, начинавший свой футбольный путь в родном Владивостоке, любезно согласился пообщаться с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорием Петерсоном. В интересной беседе голкипер рассказал о своём детстве, работе с Гаджи Гаджиевым и эволюции позиции вратаря.

- Артур, здравствуйте! Начну со своего традиционного вопроса. Почему вы соглашаетесь общаться с прессой?

- Здравствуйте! Если есть время и интерес, то почему бы и не поговорить? Вы мне предложили, я сразу согласился.

- Сейчас вы играете за команду «Пари Нижний Новгород», но до этого вы уже выступали в Нижнем за местную «Волгу». Город стал второй родиной за это время?

- Прозвучит странно и неудобно, но Нижний Новгород я знаю лучше, чем свой родной Владивосток. Я в городе в общей сложности прожил около шести лет, он стал близким за это время.

- Недавно вы продлили с клубом контракт ещё на четыре года. Допускаете, что завершите здесь карьеру?

- Я так далеко не заглядываю. Руководители мне предложили новое соглашение, я его подписал. На момент истечения контракта мне будет 36 лет, а в РПЛ 30% голкиперов играют в этом возрасте. У вратарей своё созревание, я просто хочу играть как можно больше. Не люблю загадывать и строить долгосрочные планы.

- Сейчас вы работаете с Сергеем Юраном. Он жёсткий тренер?

- Он чувствует команду, всегда ориентируется на наше состояние. Он умеет разряжать обстановку, но и жёстко поговорить тоже может. Тренеру без этого никуда.

- До этого вы работали с Александром Кержаковым. Что можете сказать о нём как о специалисте?

- Впечатления от работы с ним самые приятные. Когда он работал в клубе, у меня был непростой период в карьере. Тогда мы вместе провели хороший сезон, заняв 11-е место в Премьер-лиге. Результат - главный аргумент. Кержаков смог оставить команду в РПЛ, так ещё и сделал это без стыковых матчей.

- Он старше вас почти на 10 лет. Коммуникация в таких ситуациях строится как-то особенно?

- Каждый случай индивидуален. Тренер выбирает конкретную модель поведения, тут от возраста практически ничего не зависит. Не скажу, что Кержаков очень тесно общался с игроками. Были нормальные рабочие отношения.

- В чём основное отличие тренера Юрана от тренера Кержакова?

- Зайду немного с другой стороны. В прошлом они оба были большими игроками, их особая ментальность всегда ощущается. Их слова перед игрой заряжают, а в действиях есть уверенность. Чувствуется, что они раньше выступали на самом высоком уровне. Различия в подходе есть, но их не совсем корректно сравнивать.

- Поколение Юрана в детстве занималось летом футболом, а зимой - хоккеем. Сергей Николаевич приобщает вас к другим видам спорта?

- Он оставляет это на откуп футболистам. Смысла заниматься другим спортом нет, там работают другие мышцы.

- Я для себя выяснил, что в детстве вы занимались каратэ. Каким именно?

- Я занимался ашихара каратэ. Очень контактный вид каратэ.

- Почему вдруг решили прекратить?

- В детстве у нас был культ футбола. У меня перед домом был теннисный корт, мы его переоборудовали в футбольную площадку и рубились там до посинения. Потом стал ходить в секцию, которая открылась недалеко от дома. В начале тайком ходил на футбол, не хотел говорить родителям, а потом сконцентрировался уже на игре с мячом.

- Сейчас ходите в зал для того, чтобы поддерживать боевую форму?

- Мне на поле мячи ловить надо, а в процессе занятиями каратэ кисть или палец запросто можно выбить. Я не любитель махать руками для фото в социальных сетях.

- Как обстояли дела в академии «Луча», в которой вы начинали свой футбольный путь?

- Я не был в школе «Луча», в «Википедии» предоставлена ошибочная информация. Я начинал в ДЮСШ «Русич», там играл за все возраста. Во многом благодаря этому я потом попал в ЦСКА. Мне всё нравилась, не надо было далеко ездить.

- Уже тогда встали в ворота?

- Да, уже тогда. Порой просил тренера поставить меня в поле, он не ограничивал меня в этом плане.

- В «Русиче» с бытовыми аспектами было тяжело? Один мяч на 30 человек?

- С этим проблем не было, мячи всегда были. Я всегда первым приходил на тренировку и вешал сетку на жёсткие стальные ворота. Поле было щебневым, про синтетику даже не знали.

- Владивосток вашего детства - это спокойное место или город разборок?

- Не без разборок, конечно. Видели некоторые вещи, бывало разное. Давайте тут без конкретики.

- Что было в голове, когда узнали о предложении ЦСКА?

- Я просто радовался и в полной мере не понимал того, что чувствовали мои родители. Потом я спрашивал родных о том периоде, они отвечали: «Мы вообще плакали, когда ты уехал. Переживали очень». У меня самого сейчас дети и я не уверен, что через пять лет смогу их отпустить куда-то за девять тысяч километров.

- Отсутствие пристального родительского контроля никак не влияло на ваше становление?

- Так удачно сложилось, что я попал в коллектив к хорошим парням, с которыми я дружу по сей день. Мы были фанатами своего дела. В плане общеобразовательной школы я, конечно, расслабился. Я вообще школу не особо любил.

- Кто из футболистов, с которыми вы жили в интернате, сегодня играют на профессиональном уровне?

- В интернате я общался с футболистами, но вместе с нами жили борцы, баскетболисты, хоккеисты и другие спортсмены. С нами учились Роман Любимов и Алексей Швед, а остальных теперь и не перечислю.

- Вы привлекались к тренировкам с основным составом ЦСКА, когда в команде уже играл Игорь Акинфеев. Он помогал вам на занятиях?

- Мне в этом плане никогда сложно не было. Я к тому моменту был уже закалённым, никого не боялся. Игорь всегда без проблем общался с нами.

- Стилистически его игра изменилась за эти 15 лет?

- Не особо. Он надёжный вратарь, который спасает в нужный момент.

- Можете объяснить, почему он так долго выступает на самом высоком уровне?

- Он нужным образом относится к своей профессии. Я никогда не видел и не слышал, чтобы он с кем-то конфликтовал. Он следит за своим физическим состоянием, полностью сконцентрирован на футболе. Он профессионал с большой буквы.

- Однажды вы собирали свою фэнтэзи-команду, тогда в ворота вы поставили Оливера Кана, назвав его отличным голкипером. С тех пор ничего не изменилось?

- Конечно! Он мой кумир, для меня лучший в мире.

- А кто из отечественных голкиперов вам нравится? Если говорить о тех, кто завершил карьеру.

- Много раз пересматривал нарезки с игрой Рината Дасаева. Его выступления мне очень нравились.

- А Лев Яшин?

- Конечно, Лев Яшин - это большая фигура для нашего футбола. Я видел его спасения, они меня впечатляли.

- Как за последние 20 лет изменилась позиция голкипера?

- Вратаря стали использовать как полевого футболиста, теперь голкиперы должны хорошо играть ногами, но классика остаётся классикой. Надо всегда стабильно спасать. Команда должна чувствовать, что сзади есть уверенность.

- Из современных голкиперов, выступающих на самом высоком уровне, кто симпатизирует вам больше всех?

- Куртуа. Я болею за «Реал», а как футболист Тибо просто топ. Ещё нравится Тер-Штеген своим стилем и поведением на поле.

- Вернёмся к вашей карьере. Вы в совсем юном возрасте тренировались в «Порту», когда там играли Рикарду Куарежма и Халк. Португалец - это игрок мирового уровня?

- Куарежма был в полном порядке, Халк тоже произвёл сильное впечатление, но потом он раскрылся куда больше.

- К Куарежме не подходили за автографом?

- Нет, такого не было. Занимался другими делами.

- Несмотря на такой блистательный старт, основным голкипером в своём клубе впервые вы стали только в 2013 году. Не было желания завершить карьеру?

- Мне тогда было всего 22 года, сейчас это вообще возраст молодого вратаря. К тому моменту я уже прошёл большой жизненный путь. Конечно, было тяжеловато, но я просто люблю футбол и отдаюсь ему полностью.

- Вы играли вместе с Антоном Заболотным. Можете объяснить, почему некоторые зрители до сих пор смеются над ним?

- Сейчас шутки, наверное, неуместны. У меня нет этому объяснения.

- На тренировках он был в порядке?

- Антон - работяга. Сам себя сделал, тоже прошёл длинный путь. Мы вместе выросли в интернате, пересекались много раз с ним дальше. Он честно выполняет свою работу и показывает хороший футбол.

- Вы много работали с Гаджи Гаджиевым. Это топ-специалист?

- Конечно! Он профессор, я всегда поражался его работе. Команда проигрывала, а он мог зайти в раздевалку и начать спрашивать что-то про физическое состояние. От него веяло невероятным спокойствием, Муслимыч всегда излучал уверенность. Он всегда что-то смотрел, добирался до мелочей. Закрывал глаза на некоторые ошибки, а его слова во многом помогли мне стать лучше как вратарю. Многое зависит от людей, которые встречаются тебе на пути. Ещё в моём становлении огромную роль сыграл Владимир Сычёв, спасибо ему за это.

- Интересный факт о вас. Вы забивали гол в серии пенальти в Кубке России. Как так вышло?

- Мы играли с «Ростовом», у нас тогда выдалась длинная серия и мы с Песьяковым били друг другу. В следующей стадии Кубка Гаджиев меня послал бить одиннадцатиметровые уже в составе первой пятёрки игроков.

- На тренировках вратари бьют друг другу пенальти?

- В детстве мы с Андреем Зайцевым оставались после окончания занятий и били друг другу пенальти на «Сникерс». Сейчас в том, чтобы много отрабатывать пенальти, нет особого смысла. На тренировках пенальти бьют более расслабленно, чем в играх, ведь на матчах совсем другая атмосфера. Пенальти - это психология.

- В одной из игр, когда вы выступали за «Амкар», фанат «Зенита» кинул в вас непонятный прибор. Страшно не было?

- Тогда питерцы были в хорошем состоянии, мы играли на их стадионе. В какой-то момент с «Виража» полетели монеты и остальные предметы. Ничего страшного, всё в порядке.

- Не секрет, что для вратарей ментальное состояние значит многое, а вы по ходу карьеры столкнулись с множеством проблем. Часто накатывало отчаяние?

- Недавно с женой разговаривал на эту тему. Естественно, она всегда переживала за меня. Да, были трудности, но в моменты отчаяния надо включать внутренний резерв. Книга «Алхимик» в этом плане запала в голову очень сильно. Счастье часто за поворотом, остаётся просто немного подождать. Трудности - это трамплин перед чем-то большим.

- Что делать родственникам людей, у которых наступила неудачная полоса?

- Поддержка от семьи очень важна. Спасибо родителям, брату, бабушке и всем близким, которые меня поддерживали. Брат часто отряхивал меня и находил нужные слова, мама с отцом тоже делали всё для меня. Ты понимаешь, что люди для тебя стараются, поэтому внутри собираешься и преодолеваешь всё. Надо всегда стараться искать что-то светлое, потому что жить в парадигме того, что весь мир против тебя, - очень трудно.

- Последний вопрос. Вы говорили, что ваша мечта - это выиграть чемпионат России и сыграть в Лиге чемпионов. Вы допускаете, что она так и останется несбывшейся?

- Пока у меня будут силы, я всегда буду в это верить. Никто не думал, что нас исключат из еврокубков, так что остаётся просто надеяться на лучшее и работать. Для меня должна быть какая-то глобальная цель.

- Время пролетело незаметно, наш традиционный блиц. Продолжите, пожалуйста, фразу. Сейчас российский футбол в...

- В непонятном состоянии. Без еврокубков сложно что-то оценивать.

- Пятёрка лучших иностранных голкиперов за всю историю по вашему мнению.

- Оливер Кан, Джанлуиджи Буффон, Петр Чех, Петер Шмейхель и Эдвин ван дер Сар.

- Тройка лучших российских голкиперов за всю историю футбола.

- Акинфеев, Яшин и Дасаев. Без привязки к местам.

- В школе ЦСКА все продходят посвящение в армейцы, но я эту церемонию не проходил. Я всегда поддерживаю ЦСКА во всех видах спорта, если речь не идёт об играх с моей командой.- Работать однозначно.- Флэш.- Не пропустить.- Пенальти масштабнее.- Он ещё впереди.- Смотровая площадка, мыс Тобизина и остров Русский.- Холанн.- «Манчестер Сити».- Не очень его люблю, но назову Гвардиолу.- Не очень нравится тики-така. Меня больше впечатляет, когда индивидуально сильные футболисты показывают своё мастерство.- Роналду. Месси - великий, но для меня Роналду.- Да.