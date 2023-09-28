Изидор: «Малком звал меня в «Зенит»

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор рассказал, что перейти в петербургский клуб его уговаривал бывший футболист «сине-бело-голубых» Малком.

Напомним, Изидор перешёл в «Зенит» по ходу текущего месяца из «Локомотива» на правах аренды. По словам 23-летнего футболиста, с Малкомом он познакомился во время одного из матчей и до сих пор поддерживает с ним отношения.

«Он просто подошёл ко мне и начал говорить на французском, сделал несколько комплиментов моей игре. Потом нас свёл ближе общий друг, и как-то раз Малком даже позвал меня в «Зенит». Сказал, что если я перейду, то он может остаться», — приводит слова Изидора «Чемпионат».

Малком покинул «Зенит» в конце июля, перебравшись в саудовский клуб «Аль-Хиляль». В общей сложности за «сине-бело-голубых» бразильский нападающий провёл 109 матчей, в которых забил 42 гола и отдал 24 результативные передачи.