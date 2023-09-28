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Озбилиз: «Гунько — очень хороший тренер, я в восторге от работы с ним»

28 Сентября 2023 • 09:38 Комментировать

Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз, выступающий сейчас за «Урарту», поделился мнением о главном тренере своей команды Дмитрии Гунько.

Напомним, что ранее Гунько также работал в «Спартаке». По мнению Озбилиза, неправильно обвинять специалиста за то, что ему не удалось добиться успехов вместе с московским клубом, так как в то время команда переживала трудный период.

«После Карпина у нас в «Спартаке» турбулентное время было. Поэтому если бы вместо Валерия Георгиевича пришёл не Дмитрий Гунько, а другой тренер, то, думаю, всё равно команде было бы в это время тяжело. Здесь неправильно говорить «не получилось», — цитируют Озбилиза «Известия».

Армянский футболист назвал Гунько хорошим тренером, который фанатично относится к своему делу. Озбилиз признался, что находится в восторге от совместной работы с наставником.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Гунько Араз Озбилиз Урарту
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