Изидор поделился мнением о поражении от «Локомотива»

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор, права на которого принадлежат «Локомотиву», высказался о поражении от «железнодорожников» (1:2) в матче девятого тура РПЛ.

«Это был тяжёлый матч, мы расстроены, что проиграли. Хочется исправить ситуацию и вновь начать побеждать уже со следующей игры», — цитирует Изидора «Чемпионат».

Также французский футболист отметил, что ему удалось пообщаться со своими бывшими одноклубниками, которые рады были снова его видеть.

Напомним, Изидор перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в начале текущего месяца. В составе «сине-бело-голубых» нападающий успел провести три матча, в которых забил один гол.