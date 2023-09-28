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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Изидор поделился мнением о поражении от «Локомотива»

28 Сентября 2023 • 09:16 Комментировать
Зенит
1:2
Локомотив Москва
окончен

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор, права на которого принадлежат «Локомотиву», высказался о поражении от «железнодорожников» (1:2) в матче девятого тура РПЛ.

«Это был тяжёлый матч, мы расстроены, что проиграли. Хочется исправить ситуацию и вновь начать побеждать уже со следующей игры», — цитирует Изидора «Чемпионат».

Также французский футболист отметил, что ему удалось пообщаться со своими бывшими одноклубниками, которые рады были снова его видеть.

Напомним, Изидор перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в начале текущего месяца. В составе «сине-бело-голубых» нападающий успел провести три матча, в которых забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Вильсон Изидор
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