Гаджиев предложил для Джикии новую позицию в «Спартаке»

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев предложил новую позицию для защитника московского «Спартака» Георгия Джикии.

«У Георгия есть качества для крайнего защитника. Если он сейчас в хорошем физическом состоянии, то мог бы играть с краю обороны «Спартака». На этой позиции он тянет уровень РПЛ», - приводятся слова тренера на страницах Metaratings.ru.

Напомним, что Джикия защищает цвета «народной команды» с января 2017 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце мая следующего года.

«Спартак» принял решение по Джикии