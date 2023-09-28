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Гаджиев предложил для Джикии новую позицию в «Спартаке»

28 Сентября 2023 • 09:05 Комментировать

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев предложил новую позицию для защитника московского «Спартака» Георгия Джикии.

«У Георгия есть качества для крайнего защитника. Если он сейчас в хорошем физическом состоянии, то мог бы играть с краю обороны «Спартака». На этой позиции он тянет уровень РПЛ», - приводятся слова тренера на страницах Metaratings.ru.

Напомним, что Джикия защищает цвета «народной команды» с января 2017 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце мая следующего года.

«Спартак» принял решение по Джикии

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гаджи Гаджиев Георгий Джикия
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