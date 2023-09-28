Червиченко назвал лучшего игрока «Спартака»

Экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о защитнике и капитане «красно-белых» Георгии Джикии.

«На мой взгляд, это самый качественный, самый лучший игрок в составе «Спартака». Может, есть физическая усталость. Сейчас в «Спартаке» нет футболиста такого уровня. Это лучший игрок «Спартака», - передает слова Червиченко Metaratings.ru.

Напомним, что Джикия лишился места в стартовом составе «народной команды» после перехода сербского защитника Срджана Бабича.

В текущем сезоне чемпионата России Георгий провел шесть матчей и получил одну желтую карточку.

«Спартак» принял решение по Джикии