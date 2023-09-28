Изидор - о трансфере в «Зенит»: «Я не думал и пары минут»

Нападающий петербургского «Зенита» Вильсон Изидор высказался о деталях своего трансфера в стан «сине-бело-голубых» из московского «Локомотива».

«Договорились моментально! Как только узнал, что «Зенит» интересуется мной, я не думал и пары минут, сразу сказал агенту: «Надо соглашаться!». Я чувствовал большую радость по этому поводу», - передает слова французского форварда «Чемпионат».

27-летний нападающий перебрался в петербургский клуб на правах аренды до завершения сезона-2023/2024. Трансферная стоимость Изидора оценивается в шесть миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата России Вильсон провел шесть матчей и забил два мяча.