Фернандес рассказал о своём забеге в концовке матча против ЦСКА

Защитник питерского «Зенита» Марио Фернандес высказался о своем забеге со скамейки запасных во время празднования гола Дугласа Сантоса в матче против ЦСКА (1:1).

Экс-игрок сборной России отметил, что не проявил к кому-то неуважение.

«Это была сложная игра, мы приехали за победой. И когда в концовке такого эмоционального матча Дуглас забил, конечно же, я был счастлив. И просто побежал праздновать, поздравить своего друга и партнера по команде», - приводит слова Фернандеса Sport24.

Напомним, что 33-летний футболист выступал за ЦСКА на протяжении десяти лет (2012 – 2022 гг.).