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Защитник «Зенита» Фернандес – о первом матче против ЦСКА: Было сложно

28 Сентября 2023 • 07:48 Комментировать

Защитник питерского «Зенита» Марио Фернандес высказался о своем первом матче против московского ЦСКА, за который он провел основную часть своей карьеры.

Игрок отметил, что ему было сложно, ведь он провел за столичный клуб десять лет, поэтому ожидал большого давления.

«Я человек верующий и думаю, что только Бог помог мне справиться со всем этим давлением и показать хороший футбол. И был рад, что в конце «Зенит» сравнял счет», - приводит слова Фернандеса Sport24.

Напомним, что та игра завершилась вничью со счетом 1:1. Дуглас Сантос спас команду с берегов Невы от поражения на 87-й минуте.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Марио Фернандес
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